Над Брянской областью сбиты три украинских БПЛА

Над Брянской областью были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью» — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО успешно отразили все атаки, в результате чего никто не пострадал. Глава региона также выразил благодарность доблестным защитникам Отечества.
Ранее пять беспилотников ВСУ были уничтожены над Ростовской областью. В том числе системы ПВО отразили атаку БПЛА в Саратовской области.
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