Над Брянской областью сбиты три украинских БПЛА

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Системы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа над Брянской областью
Системы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Брянской областью были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью» — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО успешно отразили все атаки, в результате чего никто не пострадал. Глава региона также выразил благодарность доблестным защитникам Отечества. 

Ранее пять беспилотников ВСУ были уничтожены над Ростовской областью. В том числе системы ПВО отразили атаку БПЛА в Саратовской области. 

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Над Брянской областью были обнаружены и уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Три вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью» — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что системы ПВО успешно отразили все атаки, в результате чего никто не пострадал. Глава региона также выразил благодарность доблестным защитникам Отечества.  Ранее пять беспилотников ВСУ были уничтожены над Ростовской областью. В том числе системы ПВО отразили атаку БПЛА в Саратовской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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