07 января 2025

Украинские БПЛА сбиты над Энгельсом: хронология ночной атаки

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе
© Служба новостей «URA.RU»
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В ночь на 8 января украинские БПЛА атаковали Саратовскую область
В ночь на 8 января украинские БПЛА атаковали Саратовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Системы ПВО сбили 5 января украинский беспилотник в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что обломки были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Предположительно, они упали в районе нефтебазы, где произошло возгорание. Подробнее о ночной атаке — в материале URA.RU.

Была объявлена угроза атаки БПЛА

В 03:32 по московскому времени Бусаргин в своем telegram-канале сообщил об угрозе атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы в регионе были приведены в полную готовность. Позже в 04:13 местные жители сообщили о серии взрывов и ярких вспышках в районе Энгельса. 

Обломки БПЛА были сбиты над промышленным объектом

В 04:25 глава региона заявил о сбитом беспилотнике над промышленным объектом в Энгельсе. Он подчеркнул, что системы ПВО успешно отразили атаку. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы. 

Обломки БПЛА вероятно упали в районе нефтебазы

По данным telegram-канала Baza, в городе были слышны как минимум пять взрывов. Со ссылкой на снимки местных жителей канал сообщает о пожаре на нефтебазе, куда вероятнее всего могли упасть обломки сбитого украинского беспилотника. 

Власти просят жителей не подходить к окнам

Власти Саратовской области в лице управления региональной безопасности настоятельно рекомендуют жителям сохранять спокойствие и воздерживаться от распространения фотографий и видеозаписей с мест происшествий, связанных с обнаружением БПЛА. Также гражданам советуют не подходить к окнам. 

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Системы ПВО сбили 5 января украинский беспилотник в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что обломки были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Предположительно, они упали в районе нефтебазы, где произошло возгорание. Подробнее о ночной атаке — в материале URA.RU. Была объявлена угроза атаки БПЛА В 03:32 по московскому времени Бусаргин в своем telegram-канале сообщил об угрозе атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы в регионе были приведены в полную готовность. Позже в 04:13 местные жители сообщили о серии взрывов и ярких вспышках в районе Энгельса.  Обломки БПЛА были сбиты над промышленным объектом В 04:25 глава региона заявил о сбитом беспилотнике над промышленным объектом в Энгельсе. Он подчеркнул, что системы ПВО успешно отразили атаку. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы.  Обломки БПЛА вероятно упали в районе нефтебазы По данным telegram-канала Baza, в городе были слышны как минимум пять взрывов. Со ссылкой на снимки местных жителей канал сообщает о пожаре на нефтебазе, куда вероятнее всего могли упасть обломки сбитого украинского беспилотника.  Власти просят жителей не подходить к окнам Власти Саратовской области в лице управления региональной безопасности настоятельно рекомендуют жителям сохранять спокойствие и воздерживаться от распространения фотографий и видеозаписей с мест происшествий, связанных с обнаружением БПЛА. Также гражданам советуют не подходить к окнам. 
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