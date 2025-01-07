Украинские БПЛА сбиты над Энгельсом: хронология ночной атаки

Системы ПВО сбили 5 января украинский беспилотник в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что обломки были обнаружены на промышленном объекте в Энгельсе. Предположительно, они упали в районе нефтебазы, где произошло возгорание. Подробнее о ночной атаке — в материале URA.RU.
Была объявлена угроза атаки БПЛА
В 03:32 по московскому времени Бусаргин в своем telegram-канале сообщил об угрозе атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы в регионе были приведены в полную готовность. Позже в 04:13 местные жители сообщили о серии взрывов и ярких вспышках в районе Энгельса.
Обломки БПЛА были сбиты над промышленным объектом
В 04:25 глава региона заявил о сбитом беспилотнике над промышленным объектом в Энгельсе. Он подчеркнул, что системы ПВО успешно отразили атаку. На место прибыли пожарные расчеты и экстренные службы.
Обломки БПЛА вероятно упали в районе нефтебазы
По данным telegram-канала Baza, в городе были слышны как минимум пять взрывов. Со ссылкой на снимки местных жителей канал сообщает о пожаре на нефтебазе, куда вероятнее всего могли упасть обломки сбитого украинского беспилотника.
Власти просят жителей не подходить к окнам
Власти Саратовской области в лице управления региональной безопасности настоятельно рекомендуют жителям сохранять спокойствие и воздерживаться от распространения фотографий и видеозаписей с мест происшествий, связанных с обнаружением БПЛА. Также гражданам советуют не подходить к окнам.
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