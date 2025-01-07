Пять беспилотников уничтожены над Ростовской областью

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников
Пять беспилотников уничтожены в Ростовской области в ночь на 8 января. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА ... в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Ранее в Саратовской области украинские БПЛА атаковали город Энгельс. Обломки сбитого беспилотника попали на промышленное предприятие.
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