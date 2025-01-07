07 января 2025

Пять беспилотников уничтожены над Ростовской областью

© Служба новостей «URA.RU»
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Силы ПВО уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников Фото:

Пять беспилотников уничтожены в Ростовской области в ночь на 8 января. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА ... в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее в Саратовской области украинские БПЛА атаковали город Энгельс. Обломки сбитого беспилотника попали на промышленное предприятие.

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Пять беспилотников уничтожены в Ростовской области в ночь на 8 января. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. «Силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА ... в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что из людей никто не пострадал, разрушений на земле нет. Ранее в Саратовской области украинские БПЛА атаковали город Энгельс. Обломки сбитого беспилотника попали на промышленное предприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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