МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

Сильная метель придет в несколько районов Югры
МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей региона о наступлении метели и сильного снега 9 января. Об этом сообщило министерство в своем telegram-канале.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 9 января местами по ХМАО — Югре ожидается сильный снег, метель», — написано в сообщении. Непогода затронет несколько районов округа.
Штормовое предупреждение объявлено в Белоярском, Березовском, Кондинском, Октябрьском и Советском районах. А также в городском округе Нягань, Югорск и Урай.
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