07 января 2025
06 января 2025

МЧС объявило штормовое предупреждение в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильная метель придет в несколько районов Югры
Сильная метель придет в несколько районов Югры Фото:

МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей региона о наступлении метели и сильного снега 9 января. Об этом сообщило министерство в своем telegram-канале.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 9 января местами по ХМАО — Югре ожидается сильный снег, метель», — написано в сообщении. Непогода затронет несколько районов округа.

Штормовое предупреждение объявлено в Белоярском, Березовском, Кондинском, Октябрьском и Советском районах. А также в городском округе Нягань, Югорск и Урай.

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МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей региона о наступлении метели и сильного снега 9 января. Об этом сообщило министерство в своем telegram-канале. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 9 января местами по ХМАО — Югре ожидается сильный снег, метель», — написано в сообщении. Непогода затронет несколько районов округа. Штормовое предупреждение объявлено в Белоярском, Березовском, Кондинском, Октябрьском и Советском районах. А также в городском округе Нягань, Югорск и Урай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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