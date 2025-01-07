В ХМАО школьница покончила с собой

15-летняя девочка совершила суицид
Силовики выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки в Сургуте. Источник сообщил URA.RU, что, предположительно, подросток покончила с собой.
«Случилась ситуация где-то перед Новый годом. Предположительно, это был суицид, возбуждено уголовное дело по 110 статье (доведение до самоубийства)», — сообщила собеседница.
Силовики проводят проверку по данному факту. По словам источника, рассматриваются несколько версий трагедии. URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. Оперативно получить комментарий ведомства не удалось.
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