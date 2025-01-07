07 января 2025
06 января 2025

В ХМАО школьница покончила с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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15-летняя девочка совершила суицид
15-летняя девочка совершила суицид Фото:

Силовики выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки в Сургуте. Источник сообщил URA.RU, что, предположительно, подросток покончила с собой.

«Случилась ситуация где-то перед Новый годом. Предположительно, это был суицид, возбуждено уголовное дело по 110 статье (доведение до самоубийства)», — сообщила собеседница.

Силовики проводят проверку по данному факту. По словам источника, рассматриваются несколько версий трагедии. URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. Оперативно получить комментарий ведомства не удалось.

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Силовики выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки в Сургуте. Источник сообщил URA.RU, что, предположительно, подросток покончила с собой. «Случилась ситуация где-то перед Новый годом. Предположительно, это был суицид, возбуждено уголовное дело по 110 статье (доведение до самоубийства)», — сообщила собеседница. Силовики проводят проверку по данному факту. По словам источника, рассматриваются несколько версий трагедии. URA.RU попыталось прокомментировать ситуацию в окружном Следственном комитете. Оперативно получить комментарий ведомства не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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