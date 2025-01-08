Медики рассказали, скольким тюменцам потребовалась помощь в новогодние праздники

Пациентов доставляли в больницы или передавали поликлиникам
Почти семи тысячам тюменцев потребовалась помощь медиков в новогодние праздники. Статистикой поделился региональный департамент здравоохранения.
«Всего за праздничные каникулы, с 29 декабря по 8 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 6 932 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 3 300 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в департаменте.
Часть пациентов была доставлена в больницы. Другие вызова были перенаправлены в поликлиники. В числе частых жалоб врачи отметили повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!