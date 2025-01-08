08 января 2025
07 января 2025

Медики рассказали, скольким тюменцам потребовалась помощь в новогодние праздники

Почти семь тысяч тюменцев вызвали скорую в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентов доставляли в больницы или передавали поликлиникам
Пациентов доставляли в больницы или передавали поликлиникам Фото:

Почти семи тысячам тюменцев потребовалась помощь медиков в новогодние праздники. Статистикой поделился региональный департамент здравоохранения.

«Всего за праздничные каникулы, с 29 декабря по 8 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 6 932 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 3 300 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в департаменте.

Часть пациентов была доставлена в больницы. Другие вызова были перенаправлены в поликлиники. В числе частых жалоб врачи отметили повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице.

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Почти семи тысячам тюменцев потребовалась помощь медиков в новогодние праздники. Статистикой поделился региональный департамент здравоохранения. «Всего за праздничные каникулы, с 29 декабря по 8 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 6 932 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 3 300 вызовов, остальные — в неотложной», — сообщили в департаменте. Часть пациентов была доставлена в больницы. Другие вызова были перенаправлены в поликлиники. В числе частых жалоб врачи отметили повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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