08 января 2025
07 января 2025

Житель Ишима погиб от ножа молодой возлюбленной

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело об убийстве передано в суд
Дело об убийстве передано в суд Фото:

Жителя Ишима зарезала спящим его молодая сожительница. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина был старше своей сожительницы на 17 лет.

«В ноябре 2024 года в квартире жилого дома, расположенного в городе Ишиме между 34-летней обвиняемой и ее 51-летним сожителем произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемая дождалась момента, когда мужчина лег на диван, вооружившись ножом, нанесла потерпевшему один удар в область шеи», — сообщили в ведомстве.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент расследование завершено, дело об убийстве передано в суд.

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Жителя Ишима зарезала спящим его молодая сожительница. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина был старше своей сожительницы на 17 лет. «В ноябре 2024 года в квартире жилого дома, расположенного в городе Ишиме между 34-летней обвиняемой и ее 51-летним сожителем произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемая дождалась момента, когда мужчина лег на диван, вооружившись ножом, нанесла потерпевшему один удар в область шеи», — сообщили в ведомстве. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент расследование завершено, дело об убийстве передано в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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