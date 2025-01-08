Житель Ишима погиб от ножа молодой возлюбленной

Жителя Ишима зарезала спящим его молодая сожительница. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Мужчина был старше своей сожительницы на 17 лет.
«В ноябре 2024 года в квартире жилого дома, расположенного в городе Ишиме между 34-летней обвиняемой и ее 51-летним сожителем произошел бытовой конфликт во время распития спиртных напитков. Обвиняемая дождалась момента, когда мужчина лег на диван, вооружившись ножом, нанесла потерпевшему один удар в область шеи», — сообщили в ведомстве.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящий момент расследование завершено, дело об убийстве передано в суд.
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