Экономист предупредил об опасности мировой рецессии для российской экономики

Мировая рецессия может угрожать экономике России в 2025 году. Об этом предупредил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
«Существенный риск — мировая рецессия из-за тарифных торговых войн — это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции», — приводит прогноз эксперта РИА Новости.
Еще один риск для российской экономики в наступившем году — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. По словам Табаха, если ЦБ продолжит закручивать гайки, глубина падения экономики и цена за снижение инфляции, в том числе для бизнеса и обычных россиян, окажется слишком высокой.
В декабре ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку. Однако регулятор вернется к этому вопросу в феврале.
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