Экономист предупредил об опасности мировой рецессии для российской экономики

Экономист Табах рассказал о риске цепной реакции в экономике РФ
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Мировая рецессия может негативно сказаться на экономике РФ, считает экономист Табах
Мировая рецессия может негативно сказаться на экономике РФ, считает экономист Табах Фото:

Мировая рецессия может угрожать экономике России в 2025 году. Об этом предупредил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Существенный риск — мировая рецессия из-за тарифных торговых войн — это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции», — приводит прогноз эксперта РИА Новости.

Еще один риск для российской экономики в наступившем году — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. По словам Табаха, если ЦБ продолжит закручивать гайки, глубина падения экономики и цена за снижение инфляции, в том числе для бизнеса и обычных россиян, окажется слишком высокой. 

В декабре ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку. Однако регулятор вернется к этому вопросу в феврале. 

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Мировая рецессия может угрожать экономике России в 2025 году. Об этом предупредил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Существенный риск — мировая рецессия из-за тарифных торговых войн — это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции», — приводит прогноз эксперта РИА Новости. Еще один риск для российской экономики в наступившем году — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка. По словам Табаха, если ЦБ продолжит закручивать гайки, глубина падения экономики и цена за снижение инфляции, в том числе для бизнеса и обычных россиян, окажется слишком высокой.  В декабре ЦБ принял решение не повышать ключевую ставку. Однако регулятор вернется к этому вопросу в феврале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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