В Урае (ХМАО) ранее судимый житель забил до смерти своего друга, а спустя сутки выбросил труп в подъезд. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона.
«Потерпевший находился в гостях у обвиняемого, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Вечером на следующий день обвиняемый вынес тело в подъезд, где погибший и был обнаружен», — сообщает telegram-канал ведомства.
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
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