08 января 2025
07 января 2025

В ХМАО рецидивист убил друга и выбросил труп в подъезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики поместили подозреваемого под стражу
Силовики поместили подозреваемого под стражу Фото:

В Урае (ХМАО) ранее судимый житель забил до смерти своего друга, а спустя сутки выбросил труп в подъезд. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона.

«Потерпевший находился в гостях у обвиняемого, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Вечером на следующий день обвиняемый вынес тело в подъезд, где погибший и был обнаружен», — сообщает telegram-канал ведомства.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

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В Урае (ХМАО) ранее судимый житель забил до смерти своего друга, а спустя сутки выбросил труп в подъезд. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона. «Потерпевший находился в гостях у обвиняемого, с которым они распивали спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес гостю множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Вечером на следующий день обвиняемый вынес тело в подъезд, где погибший и был обнаружен», — сообщает telegram-канал ведомства. Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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