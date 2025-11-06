Банкротная авиакомпания из ХМАО распродает вертолеты по цене иномарки

Авиакомпания из ХМАО распродает свои вертолеты по цене автомобиля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиакомпания «СКОЛ», признанная банкротом, выставила на торги вертолеты Ми-8Т и Ми-26Т по минимальной стоимости. Цены начинаются от 1,8 миллиона рублей, сообщил URA.RU представитель торговой площадки.

«Вертолеты Ми-8Т выставлены на торги по цене от 1 837 658 до 3 871 835 рублей. Большой транспортный Ми-26Т продается за 133 568 302 рубля», — уточнил собеседник агентства.

Ранее эти же машины оценивались в десятки и даже сотни миллионов. В 2023 году начальная цена Ми-8 превышала 260 миллионов рублей, а Ми-26 — около 537 миллионов. Осенью 2024 года техника подешевела почти в десять раз, а теперь стоит как автомобиль среднего класса.

Большинство вертолетов находятся в Сургуте на полигоне компании. Машины выпущены в начале 1980-х годов, их возраст — более сорока лет.