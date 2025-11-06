Логотип РИА URA.RU
Экономика

Роспотребнадзор ХМАО раскрыл способ возврата товаров из маркетплейсов

Роспотребнадзор ХМАО: покупки на маркетплейсах регулируются законом
06 ноября 2025 в 17:47
Возвращать товар, купленный на маркетплейсе, нужно непосредственно продавцу

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Роспотребнадзор Югры разъяснил правила возврата товаров, купленных на онлайн площадках. Интернет-покупки, как и любые другие, регулируются законом «О защите прав потребителей» и их можно вернуть продавцу, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Интернет-покупки регулируются Законом РФ „О защите прав потребителей“ и постановлением Правительства РФ „Правила продажи товаров“. При обнаружении недостатков потребитель должен обращаться напрямую к продавцу. Покупатель вправе по своему выбору вернуть товар с недостатками, заменить его на аналогичный той же или другой марки, либо потребовать полного возмещения убытков, причиненных некачественным товаром», — разъяснили в региональном Роспотребнадзоре.

Ответственность за качество товара и его недостатки несет исключительно продавец.  Маркетплейс обязан предоставить полную и достоверную информацию о нем: наименование, адрес, регистрационные данные. Ответственность агрегатора наступает только в случае, если он не предоставил или предоставил недостоверную информацию о продавце. 

Роспотребнадзор также напомнил о возможности возврата качественного товара, который просто не подошел. Для этого необходимо сохранить товарный вид и потребительские свойства изделия.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений законодательства о защите прав потребителей на маркетплейсах. Проблема приобрела системный характер и требует комплексного подхода к регулированию деятельности цифровых торговых платформ.

