Пермские сотрудники МВД получили рекордные новогодние премии

Сотрудники полиции в пермском крае получили самые высокие за всю историю премии к Новому году. Источники URA.RU сообщили, что раньше никогда такие суммы на карты не перечислялись и связали это с некомплектом сотрудников МВД.
«Суммы приятно всех удивили. Среднестатистические сотрудники получили примерно в районе 200 тысяч рублей, премии начальников отделов могли достигать и полумиллиона, а врио начальника главка Аяс Кандан по некоторым данным мог получить в качестве праздничного бонуса и несколько миллионов», — пояснили собеседники агентства.
Инсайдеры URA.RU отмечают, что деньги на счета сотрудников поступили буквально в последние рабочие дни года, тогда как раньше премии зачисляли вместе с зарплатой 20 декабря. Все собеседники агентства сошлись во мнении, что размер премии прямо пропорционален некомплекту сотрудников полиции в Пермском крае. По словам источников, зарплатный фонд вакантных мест в конце года распределяется в виде премий действующим сотрудникам в зависимости от их успехов в работе. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД, ответ ожидается.
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