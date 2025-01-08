08 января 2025

В Кургане задержали серийного вора, который взламывал квартиры ради украшений

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Кургана попался на двух кражах из квартир
Житель Кургана попался на двух кражах из квартир Фото:

Сотрудники полиции задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кургана за серию краж из квартир. В одной из них он украл ювелирные украшения, из другой — пять системных блоков от компьютеров. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Следователем отдела полиции №1 возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Санкцией предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте ведомства. 

Изначально злоумышленник был пойман оперативниками после кражи украшений в одном из частных домов. На допросе задержанный признался еще в одном преступлении. В середине декабря 2024 года он проник в квартиру через разбитое стекло и вынес из нее пять системных блоков, компрессор, медный и алюминиевый кабели. Общая стоимость похищенного составила более 400 тысяч рублей. Полиция продолжает расследование и выясняет возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам.

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Сотрудники полиции задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кургана за серию краж из квартир. В одной из них он украл ювелирные украшения, из другой — пять системных блоков от компьютеров. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Следователем отдела полиции №1 возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Санкцией предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте ведомства.  Изначально злоумышленник был пойман оперативниками после кражи украшений в одном из частных домов. На допросе задержанный признался еще в одном преступлении. В середине декабря 2024 года он проник в квартиру через разбитое стекло и вынес из нее пять системных блоков, компрессор, медный и алюминиевый кабели. Общая стоимость похищенного составила более 400 тысяч рублей. Полиция продолжает расследование и выясняет возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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