В Кургане задержали серийного вора, который взламывал квартиры ради украшений

Сотрудники полиции задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого жителя Кургана за серию краж из квартир. В одной из них он украл ювелирные украшения, из другой — пять системных блоков от компьютеров. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«Следователем отдела полиции №1 возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище. Санкцией предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается на сайте ведомства.
Изначально злоумышленник был пойман оперативниками после кражи украшений в одном из частных домов. На допросе задержанный признался еще в одном преступлении. В середине декабря 2024 года он проник в квартиру через разбитое стекло и вынес из нее пять системных блоков, компрессор, медный и алюминиевый кабели. Общая стоимость похищенного составила более 400 тысяч рублей. Полиция продолжает расследование и выясняет возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам.
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