В Магнитогорске настроят работу транспорта после закрытия Северного моста

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, настроят работу общественного транспорта после закрытия на ремонт Северного моста. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс».
«В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, анализ пассажиропотока в текущих реалиях транспортной ситуации и учет всех поступающих обращений от граждан. По результатам этой работы будет осуществляться корректировка расписания. Обращения от коллективов городских предприятий также не останутся без внимания», — отметили на предприятии.
Северный мост в Магнитогорске был полностью перекрыт для ремонта с 8 января. В пресс-службе администрации уже перестраивали маршруты автобусов для удобства жителей. Работы на мосту продолжатся почти год.
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