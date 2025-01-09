В Магнитогорске настроят работу транспорта после закрытия Северного моста

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Клипарт. Магнитогорск, снег, очередь , зима, трамваи, магнитогорск
Жители пожаловались на проблемы с транспортом после закрытия моста на ремонт Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, настроят работу общественного транспорта после закрытия на ремонт Северного моста. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс».

«В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, анализ пассажиропотока в текущих реалиях транспортной ситуации и учет всех поступающих обращений от граждан. По результатам этой работы будет осуществляться корректировка расписания. Обращения от коллективов городских предприятий также не останутся без внимания», — отметили на предприятии.

Северный мост в Магнитогорске был полностью перекрыт для ремонта с 8 января. В пресс-службе администрации уже перестраивали маршруты автобусов для удобства жителей. Работы на мосту продолжатся почти год.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, настроят работу общественного транспорта после закрытия на ремонт Северного моста. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс». «В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, анализ пассажиропотока в текущих реалиях транспортной ситуации и учет всех поступающих обращений от граждан. По результатам этой работы будет осуществляться корректировка расписания. Обращения от коллективов городских предприятий также не останутся без внимания», — отметили на предприятии. Северный мост в Магнитогорске был полностью перекрыт для ремонта с 8 января. В пресс-службе администрации уже перестраивали маршруты автобусов для удобства жителей. Работы на мосту продолжатся почти год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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