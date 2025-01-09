В Магнитогорске настроят работу транспорта после закрытия Северного моста

09 января 2025 в 14:46 Размер текста - 17 +

Жители пожаловались на проблемы с транспортом после закрытия моста на ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, настроят работу общественного транспорта после закрытия на ремонт Северного моста. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс». «В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, анализ пассажиропотока в текущих реалиях транспортной ситуации и учет всех поступающих обращений от граждан. По результатам этой работы будет осуществляться корректировка расписания. Обращения от коллективов городских предприятий также не останутся без внимания», — отметили на предприятии. Северный мост в Магнитогорске был полностью перекрыт для ремонта с 8 января. В пресс-службе администрации уже перестраивали маршруты автобусов для удобства жителей. Работы на мосту продолжатся почти год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, настроят работу общественного транспорта после закрытия на ремонт Северного моста. Об этом URA.RU сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс». «В настоящее время ведется постоянный мониторинг ситуации, анализ пассажиропотока в текущих реалиях транспортной ситуации и учет всех поступающих обращений от граждан. По результатам этой работы будет осуществляться корректировка расписания. Обращения от коллективов городских предприятий также не останутся без внимания», — отметили на предприятии. Северный мост в Магнитогорске был полностью перекрыт для ремонта с 8 января. В пресс-службе администрации уже перестраивали маршруты автобусов для удобства жителей. Работы на мосту продолжатся почти год.