Пять челябинских спортсменов выступят на Российско-китайских зимних играх

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Челябинские спортсмены выступят в дисциплинах сноуборд, шорт-трек и лыжные гонки
Челябинские спортсмены выступят в дисциплинах сноуборд, шорт-трек и лыжные гонки Фото:

Пять спортсменов из Челябинской области станут участниками IV Российско-китайских зимних молодежных игр. Челябинцы будут бороться за победу в дисциплинах шорт-трек, сноуборд и лыжные гонки, сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона.

«Делегацию Челябинской области возглавила и. о . министра спорта региона Анна Кодина. За медали турнира будут бороться Алена Плечева (лыжные гонки), Яна Ульянова и Макар Бородин (сноуборд), Ксения Прибытова и Мария Труханова (шорт-трек)», — сообщили URA.RU в министерстве.

От Челябинской области как судья по фигурному катанию также будет участвовать Владислава Глазкова. Соревнования пройдут с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.

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Пять спортсменов из Челябинской области станут участниками IV Российско-китайских зимних молодежных игр. Челябинцы будут бороться за победу в дисциплинах шорт-трек, сноуборд и лыжные гонки, сообщили URA.RU в пресс-службе минспорта региона. «Делегацию Челябинской области возглавила и. о . министра спорта региона Анна Кодина. За медали турнира будут бороться Алена Плечева (лыжные гонки), Яна Ульянова и Макар Бородин (сноуборд), Ксения Прибытова и Мария Труханова (шорт-трек)», — сообщили URA.RU в министерстве. От Челябинской области как судья по фигурному катанию также будет участвовать Владислава Глазкова. Соревнования пройдут с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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