08 января 2025

Участник шоу на ТНТ «Новые звезды в Африке» обратился к курганцам. Видео

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Чемпион мира по боксу Денис Лебедев передал привет курганцам
Чемпион мира по боксу Денис Лебедев передал привет курганцам Фото:

Участник шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев передал привет курганским спортсменам и поздравил с наступившим Новым годом. Видео с именитым боксером опубликовал в соцсетях один из жителей Кургана. 

«Привет боксерам Кургана! Ребята, я Денис Лебедев, поздравляю вас с наступившим Новым годом», — сказал на видео боксер 

Именитый спортсмен Лебедев участвовал в проекте «Новые звезды в Африке» на ТНТ в 2023 году. Он занял в шоу четвертое место. Боксер признавался, что за время съемок потерял 11 килограммов. 

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Участник шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев передал привет курганским спортсменам и поздравил с наступившим Новым годом. Видео с именитым боксером опубликовал в соцсетях один из жителей Кургана.  «Привет боксерам Кургана! Ребята, я Денис Лебедев, поздравляю вас с наступившим Новым годом», — сказал на видео боксер  Именитый спортсмен Лебедев участвовал в проекте «Новые звезды в Африке» на ТНТ в 2023 году. Он занял в шоу четвертое место. Боксер признавался, что за время съемок потерял 11 килограммов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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