Чемпион мира по боксу Денис Лебедев передал привет курганцам
Участник шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев передал привет курганским спортсменам и поздравил с наступившим Новым годом. Видео с именитым боксером опубликовал в соцсетях один из жителей Кургана.
«Привет боксерам Кургана! Ребята, я Денис Лебедев, поздравляю вас с наступившим Новым годом», — сказал на видео боксер
Именитый спортсмен Лебедев участвовал в проекте «Новые звезды в Африке» на ТНТ в 2023 году. Он занял в шоу четвертое место. Боксер признавался, что за время съемок потерял 11 килограммов.
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