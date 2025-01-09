Пермские тренер и нутрициолог рассказали, как похудеть после новогодних праздников

Чтобы прийти в форму после новогодних праздников, пермякам рекомендуют сделать акцент в питании на овощах и нежирных белках. При этом не нужно садиться на диету и голодать. Об этом URA.RU рассказали пермские эксперты по питанию и спорту.
«Если праздники все-таки оставили след на весах, не паникуйте. Начните с детокс-дней. Сделайте акцент на овощах, нежирных белках и большом количестве воды. Но не садитесь на жесткую диету — это может привести к срыву. Восстановите режим питания. Вернитесь к привычному расписанию приемов пищи, отказавшись от ночных перекусов», — рассказала практикующий эксперт по фитнесу и нутрициологии из Перми Екатерина Галани корреспонденту агентства.
Она добавила, что в случае перерыва от тренировок не нужно начинать с интенсивных занятий. Увеличивать нагрузки следует постепенно. Первое время можно выполнять 10-минутные зарядки по утрам или 30-минутные прогулки. «Необычный совет: заведите „дневник обратного отсчета“. Поставьте небольшую цель на 21 день и каждый день записывайте не то, что вы съели, а то, от чего удалось отказаться. Психологически такой подход работает гораздо эффективнее — вы концентрируетесь на победах, а не на ограничениях», — отметила тренер по фитнесу.
Пермский нутрициолог Ксения Тютеева, наоборот, не советует делать разгрузочные дни. Она рекомендует употреблять все группы пищевых продуктов. В рационе должны быть цельнозерновые углеводы, белки, овощи и фрукты, умеренное количество жиров. «Десерт можно также включать — до 10% от суточной калорийности. Таким образом меньше шансов сорваться и больше — стать к лету стройным, здоровым и счастливым», — добавила нутрициолог.
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