Авиакомпания поможет ямальцам вернуться с новогодних каникул

Рейс открыт на 14 января
Билеты на дополнительный рейс Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал» появились в продаже. Об этом сообщает пресс-служба авиатранспортного предприятия.
«Рейс на 14 января Тюмень — Новый Уренгой открыт. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — передает пресс-служба авиакомпании.
Также на рейсе можно воспользоваться специальным тарифом по программе «Морошка». Льготой могут воспользоваться дети из многодетных семей.
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