08 января 2025

Авиакомпания поможет ямальцам вернуться с новогодних каникул

Открыта продажа билетов на дополнительный рейс авиакомпании «Ямал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс открыт на 14 января
Рейс открыт на 14 января Фото:

Билеты на дополнительный рейс Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал» появились в продаже. Об этом сообщает пресс-служба авиатранспортного предприятия.

«Рейс на 14 января Тюмень — Новый Уренгой открыт. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — передает пресс-служба авиакомпании.

Также на рейсе можно воспользоваться специальным тарифом по программе «Морошка». Льготой могут воспользоваться дети из многодетных семей.

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Билеты на дополнительный рейс Тюмень — Новый Уренгой авиакомпании «Ямал» появились в продаже. Об этом сообщает пресс-служба авиатранспортного предприятия. «Рейс на 14 января Тюмень — Новый Уренгой открыт. Вылет из Тюмени в 07:20 по местному времени», — передает пресс-служба авиакомпании. Также на рейсе можно воспользоваться специальным тарифом по программе «Морошка». Льготой могут воспользоваться дети из многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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