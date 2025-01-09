Челябинский губернатор поблагодарил Путина за списание долгов по кредитам

09 января 2025 в 18:26 Размер текста - 17 +

Работа в регионах должна быть экономический обоснованной, прокомментировал Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о списании задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Об этом Текслер сообщил 9 января во время видеоконференции с членами Правительства РФ. «Хочу от всех субъектов еще раз поблагодарить Вас за решение о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам. Совместно с Минфином и аппаратом правительства мы согласовали порядок списаний, регионы готовы к его практической реализации», — сообщил Текслер, который также является председателем комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы». Работу в регионах необходимо настраивать таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, прокомментировал Путин. «Списание кредитов — не самый лучший способ решения экономических вопросов. Исходим из того, что в данном случае, это эффективный и полезный способ. Важно, чтобы все шло по плану, не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов», — добавил Путин. Основной темой первого совещания президента РФ с членами правительства стал запуск новых национальных проектов. Помимо Текслера, с докладом выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о списании задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Об этом Текслер сообщил 9 января во время видеоконференции с членами Правительства РФ. «Хочу от всех субъектов еще раз поблагодарить Вас за решение о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам. Совместно с Минфином и аппаратом правительства мы согласовали порядок списаний, регионы готовы к его практической реализации», — сообщил Текслер, который также является председателем комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы». Работу в регионах необходимо настраивать таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, прокомментировал Путин. «Списание кредитов — не самый лучший способ решения экономических вопросов. Исходим из того, что в данном случае, это эффективный и полезный способ. Важно, чтобы все шло по плану, не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов», — добавил Путин. Основной темой первого совещания президента РФ с членами правительства стал запуск новых национальных проектов. Помимо Текслера, с докладом выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.