Челябинский губернатор поблагодарил Путина за списание долгов по кредитам

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Работа в регионах должна быть экономический обоснованной, прокомментировал Путин Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о списании задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Об этом Текслер сообщил 9 января во время видеоконференции с членами Правительства РФ.

«Хочу от всех субъектов еще раз поблагодарить Вас за решение о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам. Совместно с Минфином и аппаратом правительства мы согласовали порядок списаний, регионы готовы к его практической реализации», — сообщил Текслер, который также является председателем комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы».

Работу в регионах необходимо настраивать таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, прокомментировал Путин. «Списание кредитов — не самый лучший способ решения экономических вопросов. Исходим из того, что в данном случае, это эффективный и полезный способ. Важно, чтобы все шло по плану, не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов», — добавил Путин.

Основной темой первого совещания президента РФ с членами правительства стал запуск новых национальных проектов. Помимо Текслера, с докладом выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о списании задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Об этом Текслер сообщил 9 января во время видеоконференции с членами Правительства РФ. «Хочу от всех субъектов еще раз поблагодарить Вас за решение о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам. Совместно с Минфином и аппаратом правительства мы согласовали порядок списаний, регионы готовы к его практической реализации», — сообщил Текслер, который также является председателем комиссии Госсовета РФ «Экономика и финансы». Работу в регионах необходимо настраивать таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, прокомментировал Путин. «Списание кредитов — не самый лучший способ решения экономических вопросов. Исходим из того, что в данном случае, это эффективный и полезный способ. Важно, чтобы все шло по плану, не затягивать вопросы, связанные с решением социально-экономических вопросов», — добавил Путин. Основной темой первого совещания президента РФ с членами правительства стал запуск новых национальных проектов. Помимо Текслера, с докладом выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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