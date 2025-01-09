Новая Дзержинского и сады Семирамиды: как власти планируют благоустроить Тюмень

Мэр Максим Афанасьев имеет на Тюмень большие планы. В первую очередь, у города должен появиться свой фирменный и узнаваемый облик. За айдентику будут отвечать уникальные арт-объекты, постройки и зеленые насаждения. О том, как преобразуется областная столица, — в материале URA.RU.
Новая старая улица Дзержинского
Пешеходная улица Дзержинского, в народе именуемая «тюменский Арбат», претерпит в новом году ряд изменений. Самое главное из них — смена названия. Уже скоро локацию переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль на нем пройдет уже в мае.
Из захолустья в модный район
На заброшенной территории возле железнодорожного вокзала в районе улицы Волгоградской возведут новый современный жилой комплекс. Часть прежних построек снесут в рамках КРТ, а на их месте будут многоквартирные дома. Там же рядом построят тоннель через Транссибирскую магистраль.
Никому не нужный лог
Опустевший Городищенский лог, который увяз в мусоре, преобразуют. Его мэр Тюмени планирует сохранить для потомков и сделать здесь подобие ботанического сада. Завершить работы планируют в течение пяти лет.
Сады Тюмени
В планы мэра входит сделать из Тюмени цветущий сад. Власти планируют заменить старые «депрессивные» деревья — тополь, клены и засадить город новыми. В городе должен появиться зеленый каркас и своя эстетика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!