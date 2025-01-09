Новая Дзержинского и сады Семирамиды: как власти планируют благоустроить Тюмень

В Тюмени в течение пяти лет изменят облик города
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Власти планируют изменить насаждение города
Власти планируют изменить насаждение города Фото:

Мэр Максим Афанасьев имеет на Тюмень большие планы. В первую очередь, у города должен появиться свой фирменный и узнаваемый облик. За айдентику будут отвечать уникальные арт-объекты, постройки и зеленые насаждения. О том, как преобразуется областная столица, — в материале URA.RU.

Новая старая улица Дзержинского

Пешеходная улица Дзержинского, в народе именуемая «тюменский Арбат», претерпит в новом году ряд изменений. Самое главное из них — смена названия. Уже скоро локацию переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль на нем пройдет уже в мае.

Из захолустья в модный район

На заброшенной территории возле железнодорожного вокзала в районе улицы Волгоградской возведут новый современный жилой комплекс. Часть прежних построек снесут в рамках КРТ, а на их месте будут многоквартирные дома. Там же рядом построят тоннель через Транссибирскую магистраль.

Никому не нужный лог

Опустевший Городищенский лог, который увяз в мусоре, преобразуют. Его мэр Тюмени планирует сохранить для потомков и сделать здесь подобие ботанического сада. Завершить работы планируют в течение пяти лет.

Сады Тюмени

В планы мэра входит сделать из Тюмени цветущий сад. Власти планируют заменить старые «депрессивные» деревья — тополь, клены и засадить город новыми. В городе должен появиться зеленый каркас и своя эстетика.

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Мэр Максим Афанасьев имеет на Тюмень большие планы. В первую очередь, у города должен появиться свой фирменный и узнаваемый облик. За айдентику будут отвечать уникальные арт-объекты, постройки и зеленые насаждения. О том, как преобразуется областная столица, — в материале URA.RU. Новая старая улица Дзержинского Пешеходная улица Дзержинского, в народе именуемая «тюменский Арбат», претерпит в новом году ряд изменений. Самое главное из них — смена названия. Уже скоро локацию переименуют в Садовый бульвар. Первый фестиваль на нем пройдет уже в мае. Из захолустья в модный район На заброшенной территории возле железнодорожного вокзала в районе улицы Волгоградской возведут новый современный жилой комплекс. Часть прежних построек снесут в рамках КРТ, а на их месте будут многоквартирные дома. Там же рядом построят тоннель через Транссибирскую магистраль. Никому не нужный лог Опустевший Городищенский лог, который увяз в мусоре, преобразуют. Его мэр Тюмени планирует сохранить для потомков и сделать здесь подобие ботанического сада. Завершить работы планируют в течение пяти лет. Сады Тюмени В планы мэра входит сделать из Тюмени цветущий сад. Власти планируют заменить старые «депрессивные» деревья — тополь, клены и засадить город новыми. В городе должен появиться зеленый каркас и своя эстетика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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