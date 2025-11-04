Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Два человека получили ожоги после серии пожаров в Тюменской области

04 ноября 2025 в 17:04
Два человека пострадали от ожогов в результате пожаров

Фото: Илья Московец © URA.RU

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано пять техногенных пожаров, два человека получили ожоги. Об этом сообщила пресс-служба областного МЧС.

«В восьмом часу утра 3 ноября поступило сообщение о возгорании на 312 километре ФАД Екатеринбург — Тюмень, в пассажирском автобусе „Ютонг“. Огонь повредил 20 квадратных метров транспортного средства. Пострадавших нет», — информирует МЧС в своем официальном telegram-канале. В поселке Голышманово загорелся гараж — один человек получил ожог. В селе Юргинское пожар случился в квартире в трехэтажном доме, в результате возгорания также пострадал один человек.

В Ишиме загорелась хозяйственная постройка, а в селе Киева Ялуторовского округа — жилой частный дом. Предварительные причины пожаров различны: в автобусе — неисправность узлов агрегатов, в гараже — вспышка паров топливовоздушной смеси, в квартире — нарушение правил эксплуатации бытовых приборов, в хозяйственной постройке — нарушение правил эксплуатации печи, в частном доме — короткое замыкание.

