В Тюменской области при пожаре в частном доме погиб человек

Пожар произошел в Ялуторовске в доме на улице Шаурова Фото: Илья Московец © URA.RU

Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме в Ялуторовске 4 ноября. Возгорание произошло по адресу улица Шаурова, сообщение о происшествии поступило около 11:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

«На момент прибытия подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области происходило горение внутри дома. Благодаря оперативным действиям ялуторовских огнеборцев пожар ликвидирован на площади 54 квадратных метра», — говорится в telegram-канале ведомства.