Губернатор Тюменской области поздравил с Днем народного единства
Моор отметил, что Тюменская область является примером дружбы и согласия
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
Сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. В своем поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул важность единства народа и дружбы между представителями разных культур.
«Наша сила в многообразии культур и языков, традиций и верований, которые не разделяют, а дополняют друг друга. Это каждый день доказывают наши бойцы — представители разных народов. Плечом к плечу они сражаются за Россию», — отметил губернатор в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что единство народа проявляется не только на фронте, но и в тылу — в помощи солдатам, в делах на благо региона и в заботе о людях.
Губернатор также отметил, что Тюменская область является примером дружбы и согласия. В своем обращении он выразил уверенность в том, что День народного единства укрепит веру граждан в возможность вместе сохранять мир, приумножать добро и уверенно смотреть в будущее.
