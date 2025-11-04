Губернатор Тюменской области поздравил с Днем народного единства

«Наша сила в многообразии культур и языков, традиций и верований, которые не разделяют, а дополняют друг друга. Это каждый день доказывают наши бойцы — представители разных народов. Плечом к плечу они сражаются за Россию», — отметил губернатор в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что единство народа проявляется не только на фронте, но и в тылу — в помощи солдатам, в делах на благо региона и в заботе о людях.