Происшествия

ДТП

Два подростка пострадали в аварии на окружной дороге Тюмени

04 ноября 2025 в 11:45
результате аварии пострадали водитель и пассажирка

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ночью 4 ноября на 18-м километре окружной дороги Тюмени произошло ДТП: автомобиль «Тойота» въехал в ограждение. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Тюменской области.

«В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка „Тойоты“. Девушка находилась на заднем пассажирском сиденье слева», — говорится в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, 19-летний водитель не справился с управлением.  Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

