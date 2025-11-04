Два подростка пострадали в аварии на окружной дороге Тюмени
результате аварии пострадали водитель и пассажирка
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Ночью 4 ноября на 18-м километре окружной дороги Тюмени произошло ДТП: автомобиль «Тойота» въехал в ограждение. В результате аварии пострадали водитель и пассажирка. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Тюменской области.
«В результате ДТП пострадали водитель и 16-летняя пассажирка „Тойоты“. Девушка находилась на заднем пассажирском сиденье слева», — говорится в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, 19-летний водитель не справился с управлением. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.
