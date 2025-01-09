Екатеринбурженка, которую избили шваброй до комы, скончалась в больнице. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина умерла 6 января (архивное фото) Фото:

В 24-й больнице Екатеринбурга скончалась 31-летняя Юлия Захарова, которую в канун Нового года избивал шваброй и табуреткой 43-летний сожитель Марат Курбанов. Пострадавшая умерла спустя шесть дней после нападения, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Юлия Захарова скончалась 6 января в реанимации. У нее был отек головного мозга и легких. Умерла, не приходя в сознание», — сказал собеседник. После избиения женщина пережила клиническую смерть.

Конфликт между Захаровой и Курбановым завязался в ходе застолья, что привело к нападению. После этого женщина потеряла сознание, а мужчина сбежал. Скорую пострадавшей вызвала соседка, которая заметила открытую дверь в квартиру. Медики доставили Захарову в 24-ю больницу.

Курбанова задержали 3 января. Он во всем сознался, было возбуждено уголовное дело. Уже через два дня Орджоникидзевский райсуд отправил фигуранта в СИЗО до 2 марта 2025 года включительно. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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В 24-й больнице Екатеринбурга скончалась 31-летняя Юлия Захарова, которую в канун Нового года избивал шваброй и табуреткой 43-летний сожитель Марат Курбанов. Пострадавшая умерла спустя шесть дней после нападения, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Юлия Захарова скончалась 6 января в реанимации. У нее был отек головного мозга и легких. Умерла, не приходя в сознание», — сказал собеседник. После избиения женщина пережила клиническую смерть. Конфликт между Захаровой и Курбановым завязался в ходе застолья, что привело к нападению. После этого женщина потеряла сознание, а мужчина сбежал. Скорую пострадавшей вызвала соседка, которая заметила открытую дверь в квартиру. Медики доставили Захарову в 24-ю больницу. Курбанова задержали 3 января. Он во всем сознался, было возбуждено уголовное дело. Уже через два дня Орджоникидзевский райсуд отправил фигуранта в СИЗО до 2 марта 2025 года включительно. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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