В 24-й больнице Екатеринбурга скончалась 31-летняя Юлия Захарова, которую в канун Нового года избивал шваброй и табуреткой 43-летний сожитель Марат Курбанов. Пострадавшая умерла спустя шесть дней после нападения, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Юлия Захарова скончалась 6 января в реанимации. У нее был отек головного мозга и легких. Умерла, не приходя в сознание», — сказал собеседник. После избиения женщина пережила клиническую смерть.
Конфликт между Захаровой и Курбановым завязался в ходе застолья, что привело к нападению. После этого женщина потеряла сознание, а мужчина сбежал. Скорую пострадавшей вызвала соседка, которая заметила открытую дверь в квартиру. Медики доставили Захарову в 24-ю больницу.
Курбанова задержали 3 января. Он во всем сознался, было возбуждено уголовное дело. Уже через два дня Орджоникидзевский райсуд отправил фигуранта в СИЗО до 2 марта 2025 года включительно. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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