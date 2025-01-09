РЕН ТВ: мужчина в самолете заявил о двух бомбах

Пассажир самолета, выполнявшего рейс из Нижнекамска в Москву, заявил, что имеет при себе два взрывных устройства. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ.
«Мужчина в самолете рейса Нижнекамск — Москва заявил, что у него две бомбы», — передает telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Там добавили, что самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. На месте проводят работу кинологические службы. Однако официально подтвержденной информации по данному инциденту на текущий момент нет.
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