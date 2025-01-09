ГАИ предупредила курганских водителей об ухудшении погоды

На территории Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Шумихинского и Щучанского округов Курганской области наблюдается ухудшение погодных условий. В регионе идут дожди и мокрый снег, что в сочетании с усилением ветра и понижением температуры воздуха в ночные часы приводит к образованию гололеда на проезжей части. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В связи с опасными погодными условиями рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов до нормализации погоды», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что вечером 9 января в Кургане был зафиксирован ледяной дождь. Небольшая корка льда начала формироваться на дорогах, машинах и зданиях.
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