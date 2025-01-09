ГАИ предупредила курганских водителей об ухудшении погоды

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На дорогах возможно образование льда
На дорогах возможно образование льда Фото:

На территории Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Шумихинского и Щучанского округов Курганской области наблюдается ухудшение погодных условий. В регионе идут дожди и мокрый снег, что в сочетании с усилением ветра и понижением температуры воздуха в ночные часы приводит к образованию гололеда на проезжей части. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В связи с опасными погодными условиями рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов до нормализации погоды», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области. 

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 9 января в Кургане был зафиксирован ледяной дождь. Небольшая корка льда начала формироваться на дорогах, машинах и зданиях.

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На территории Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Шумихинского и Щучанского округов Курганской области наблюдается ухудшение погодных условий. В регионе идут дожди и мокрый снег, что в сочетании с усилением ветра и понижением температуры воздуха в ночные часы приводит к образованию гололеда на проезжей части. Об этом сообщает полиция Курганской области. «Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В связи с опасными погодными условиями рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов до нормализации погоды», — говорится в telegram-канале полиция Курганской области.  Ранее URA.RU сообщало, что вечером 9 января в Кургане был зафиксирован ледяной дождь. Небольшая корка льда начала формироваться на дорогах, машинах и зданиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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