Финансист Фрумина спрогнозировала снижение ключевой ставки в феврале

В январе 2025 года инфляция может ускориться из-за увеличения потребления после выплаты новогодних премий. Однако в феврале ситуация должна стабилизироваться, и Банк России может сохранить ключевую ставку неизменной или даже снизить ее. Об этом рассказала исполняющая обязанности завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В . Плеханова Светлана Фрумина.
«На снижение инфляции работает продолжающееся сокращение кредитования корпоративного сектора. Банки приостановили выдачу одобренных ранее кредитов и повысили ставки», — рассказала Фрумина агентству «Прайм». Она добавила, что сейчас одновременно в отдельных банках продолжается рост ставок по вкладам, что стимулирует перекачку средств и обеспечивает изъятие части денег из оборота. В феврале возможны пауза или снижение ставки на 1 пункт, если будет позитивная динамика по ценам и инфляционным ожиданиям.
Фрумина полагает, что если инфляция продолжит расти, ставка может быть повышена на 1 пункт. Стабилизация и снижение ставки ожидаются не ранее конца первого квартала.
Ранее URA.RU сообщало, что экономист Антон Табах предупредил об опасности рецессии в российской экономике. По его словам, ключевой риск для экономики в наступившем году — ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка.
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