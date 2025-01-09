09 января 2025

Иркутянин пытался продать крупную партию наркотиков в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителя Иркутска изъяли более 28 грамм наркотиков
У жителя Иркутска изъяли более 28 грамм наркотиков Фото:

В Муравленко (ЯНАО) житель Иркутска был задержан с большой партией наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Реализовать свой преступный умысел, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято более 28 грамм наркотического вещества.

Мужчина действовал в составе организованной преступной группе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале задержали гражданку Республики Беларусь с большой партией наркотиков. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Муравленко (ЯНАО) житель Иркутска был задержан с большой партией наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Реализовать свой преступный умысел, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято более 28 грамм наркотического вещества. Мужчина действовал в составе организованной преступной группе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале задержали гражданку Республики Беларусь с большой партией наркотиков. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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