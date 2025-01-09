Иркутянин пытался продать крупную партию наркотиков в ЯНАО

В Муравленко (ЯНАО) житель Иркутска был задержан с большой партией наркотиков. Суд назначил ему наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Реализовать свой преступный умысел, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято более 28 грамм наркотического вещества.
Мужчина действовал в составе организованной преступной группе. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Ямале задержали гражданку Республики Беларусь с большой партией наркотиков. Ее приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
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