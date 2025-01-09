Челябинская спортсменка забрала серебро на Российско-китайских играх

Спортсменка из Златоуста Челябинской области Алена Плечева заняла второе место в лыжных гонках на Российско-китайских зимних играх. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.
«В лыжных гонках классическим стилем на 10 км южноуральская спортсменка пришла к финишу второй. Плечева завоевала серебряную медаль соревнований», — сообщили URA.RU в министерстве.
Соревнования проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января. Вместе с Плечевой в Российско-китайских играх участвуют еще четыре челябинских спортсмена — Яна Ульянова и Макар Бородин в дисциплине сноуборд, Ксения Прибытова и Мария Труханова в дисциплине шорт-трек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!