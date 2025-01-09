09 января 2025

Челябинская спортсменка забрала серебро на Российско-китайских играх

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Челябинка Алена Плечева забрала серебро в лыжной гонке
Челябинка Алена Плечева забрала серебро в лыжной гонке Фото:

Спортсменка из Златоуста Челябинской области Алена Плечева заняла второе место в лыжных гонках на Российско-китайских зимних играх. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона.

«В лыжных гонках классическим стилем на 10 км южноуральская спортсменка пришла к финишу второй. Плечева завоевала серебряную медаль соревнований», — сообщили URA.RU в министерстве.

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января. Вместе с Плечевой в Российско-китайских играх участвуют еще четыре челябинских спортсмена — Яна Ульянова и Макар Бородин в дисциплине сноуборд, Ксения Прибытова и Мария Труханова в дисциплине шорт-трек.

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Спортсменка из Златоуста Челябинской области Алена Плечева заняла второе место в лыжных гонках на Российско-китайских зимних играх. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минспорта региона. «В лыжных гонках классическим стилем на 10 км южноуральская спортсменка пришла к финишу второй. Плечева завоевала серебряную медаль соревнований», — сообщили URA.RU в министерстве. Соревнования проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января. Вместе с Плечевой в Российско-китайских играх участвуют еще четыре челябинских спортсмена — Яна Ульянова и Макар Бородин в дисциплине сноуборд, Ксения Прибытова и Мария Труханова в дисциплине шорт-трек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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