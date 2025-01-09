На Ямале разрешили проезд автомобилям на зимнике с массой до пяти тонн

Движение по зимнику Аксарка-Белоярск было ограничено 10 января с 00:00 до 09:30
На Ямале разрешили движение по зимнику Аксарка-Белоярск автомобилям общей массой до пяти тонн. Ранее движение было запрещено из-за плохой погоды, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Приуральского района.
«Открыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск 10 января в 09:30, до пяти тонн», — сказано в сообщении. До этого движение был закрыто для всех видов транспорта.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 января ожидается похолодание до -29 градусов и метель. Порывы ветра могут достигать до 18 м/с .
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