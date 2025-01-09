09 января 2025

На Ямале разрешили проезд автомобилям на зимнике с массой до пяти тонн

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по зимнику Аксарка-Белоярск было ограничено 10 января с 00:00 до 09:30
Движение по зимнику Аксарка-Белоярск было ограничено 10 января с 00:00 до 09:30 Фото:

На Ямале разрешили движение по зимнику Аксарка-Белоярск автомобилям общей массой до пяти тонн. Ранее движение было запрещено из-за плохой погоды, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Приуральского района.

«Открыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск 10 января в 09:30, до пяти тонн», — сказано в сообщении. До этого движение был закрыто для всех видов транспорта.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 января ожидается похолодание до -29 градусов и метель. Порывы ветра могут достигать до 18 м/с .

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На Ямале разрешили движение по зимнику Аксарка-Белоярск автомобилям общей массой до пяти тонн. Ранее движение было запрещено из-за плохой погоды, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Приуральского района. «Открыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск 10 января в 09:30, до пяти тонн», — сказано в сообщении. До этого движение был закрыто для всех видов транспорта. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 января ожидается похолодание до -29 градусов и метель. Порывы ветра могут достигать до 18 м/с .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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