Температура воздуха в Тюмени во время Крещения составит в среднем -10°C
Крещение в Тюмени в 2025 году обойдется без морозов. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo.
«В Тюмени с 17 по 19 января установится температура воздуха в районе -10°C. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -12°C, а днем 19 января поднимутся до -2°C», — сообщает ресурс.
Отмечается также, что в оба крещенских дня в городе будет идти снег. Скорость ветра составит от 7 до 13 метров в секунду.
Прогноз на следующие 10 дней
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