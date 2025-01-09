09 января 2025

Крещенские морозы обойдут Тюмень стороной. Фото

В Тюмени на Крещение температура опустится не ниже -12 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха в Тюмени во время Крещения составит в среднем -10°C
Температура воздуха в Тюмени во время Крещения составит в среднем -10°C Фото:

Крещение в Тюмени в 2025 году обойдется без морозов. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo.

«В Тюмени с 17 по 19 января установится температура воздуха в районе -10°C. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -12°C, а днем 19 января поднимутся до -2°C», — сообщает ресурс.

Отмечается также, что в оба крещенских дня в городе будет идти снег. Скорость ветра составит от 7 до 13 метров в секунду.

Прогноз на следующие 10 дней
Прогноз на следующие 10 дней
Фото:

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Крещение в Тюмени в 2025 году обойдется без морозов. Такой прогноз дает метеорологический ресурс Gismeteo. «В Тюмени с 17 по 19 января установится температура воздуха в районе -10°C. В ночное время столбики термометров не опустятся ниже -12°C, а днем 19 января поднимутся до -2°C», — сообщает ресурс. Отмечается также, что в оба крещенских дня в городе будет идти снег. Скорость ветра составит от 7 до 13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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