В ЯНАО продолжаются задержки и отмены воздушного движения гражданской авиации. В аэропорте Салехарда задерживаются все рейсы внутреннего сообщения, а также в Екатеринбург. Некоторые вылеты отменены. В Новом Уренгое пассажиры не могут отправиться в Тюмень, Уфу, Антипаюту, Ноябрьск, сообщают воздушные гавани округа. В администрации аэропорта Салехарда агентству сообщили о причинах задержек.
Как следует из информации онлайн-табло в аэропортах, в Новом Уренгое авиакомпания «Ямал» задерживает утренние рейсы в Уфу (до 12.30 часов), Тюмень (до 16.45 часов). Авиакомпания Utair также не снимает статус задержки судна В-747, который должен вылететь в Тюмень в 16:15 часов. АО «Ютейр — Вертолетные услуги» на три часа задерживает борт, который должен был направиться в Ноябрьск в 10:00 часов. «Красавиа» задерживает вылет в Уфу до 16:15 часов.
В воздушной гавани Салехарда задерживаются все вертолетные рейсы в Яр-Сале, Сеяху, мыс Каменный, Овгорт, Мужи, Панаевск, Кутопьеган, Салемал. Некоторые внутренние вылеты отменены. Задерживается также рейс ЛА 122 на Екатеринбург.
Как пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе аэропорта Салехарда, причиной сбоев в воздушном сообщении между населенными пунктами Ямала стали сложные метеоусловия.
«По нашим сведениям, рейсы Ял-68 по маршруту Салехард – Мыс Каменный – Сеяха – Яр Сале переносятся из-за неблагоприятной погоды в аэропортах прилета, а также по маршруту», – сказал собеседник агентства.
При этом администрация воздушной гавани не стала комментировать решения авиакомпаний по задержке и отмене вылетов. «Мы можем сообщить лишь о готовности аэропорта отправить воздушные суда по указанным рейсам», — пояснил источник. Аэропорт несет ответственность только за прием, отправку и обслуживание воздушных судов. Он продолжает работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что вылеты из Салехарда задерживаются с шестого января 2025 года. Пассажиры не могут вылететь в Новый Порт, Сеяху, Мыс Каменный и Яр-Сале. Вертолетные услуги предоставляет авиакомпания «Ямал».
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