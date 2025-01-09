Пермякам рассказали, куда можно сдать новогодние елки

В Перми новогодние деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика». Перед сдачей елки на переработку необходимо очистить дерево от украшений: мишуры, блесток, игрушек, гирлянд и так далее.
«Приемный пункт находится по адресу Бульвар Гагарина, 65/1. Время работы пункта — с 10 до 20 часов ежедневно», — рассказали в компании. Прием деревьев осуществляется бесплатно до 25 января. При переработке их раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, а также для создания экотроп.
Ранее елки принимал Пермский зоопарк, но в настоящее время прием деревьев уже закрыт. Ели можно оставить на контейнерных площадках для крупногабаритного мусора, — порекомендовали в пермском региональном операторе ТКО.
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