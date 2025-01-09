09 января 2025

Пермякам рассказали, куда можно сдать новогодние елки

Пермская компания «Буматика» принимает на переработку новогодние елки
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдать новогоднюю ель можно до 25 января
Сдать новогоднюю ель можно до 25 января Фото:

В Перми новогодние деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика». Перед сдачей елки на переработку необходимо очистить дерево от украшений: мишуры, блесток, игрушек, гирлянд и так далее.

«Приемный пункт находится по адресу Бульвар Гагарина, 65/1. Время работы пункта — с 10 до 20 часов ежедневно», — рассказали в компании. Прием деревьев осуществляется бесплатно до 25 января. При переработке их раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, а также для создания экотроп.

Ранее елки принимал Пермский зоопарк, но в настоящее время прием деревьев уже закрыт. Ели можно оставить на контейнерных площадках для крупногабаритного мусора, — порекомендовали в пермском региональном операторе ТКО.

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В Перми новогодние деревья можно сдать на переработку в компанию «Буматика». Перед сдачей елки на переработку необходимо очистить дерево от украшений: мишуры, блесток, игрушек, гирлянд и так далее. «Приемный пункт находится по адресу Бульвар Гагарина, 65/1. Время работы пункта — с 10 до 20 часов ежедневно», — рассказали в компании. Прием деревьев осуществляется бесплатно до 25 января. При переработке их раздробят, а щепки используют для защиты почвы от сорняков и промерзания, а также для создания экотроп. Ранее елки принимал Пермский зоопарк, но в настоящее время прием деревьев уже закрыт. Ели можно оставить на контейнерных площадках для крупногабаритного мусора, — порекомендовали в пермском региональном операторе ТКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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