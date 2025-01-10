Челябинский минкульт раскрыл планы на 2025 год

Челябинским театралам представят свыше 30 премьер в 2025 году
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Челябинские театры анонсировали премьеры на 2025 год (архивное фото) Фото:

В 2025 году Челябинскую область ожидает насыщенная культурная программа, включающая театральные премьеры, фестивали и модернизацию учреждений культуры. Пресс-служба регионального минкульта сообщает, что в рамках государственного задания запланировано 26 премьер, что привлечет внимание зрителей к новым постановкам.

«В 2025 году в рамках государственного задания запланировано к показу 26 премьер. Дополнительно театрами Челябинской области планируется создать восемь спектаклей в рамках федерального проекта «Театры — малым городам» и «Театры — детям», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также запланированы мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Театр драмы имени Н. Орлова представит премьеру спектакля «Поле», основанного на личных историях ветеранов. В 2025 году также пройдет фестиваль мировых премьер музыкальных театров, где Театр оперы и балета им. М.И. Глинки покажет оперу М. Богданова «Петр I».

Театр кукол имени В. Вольховского организует обменные гастроли с театрами кукол из других городов и представит уличный спектакль «Куклы в городе». Магнитогорская хоровая капелла им. Эйдинова отправится в гастроли по центральным регионам России с новым музыкальным проектом.

Челябинская область продолжит модернизацию учреждений культуры, включая строительство семи новых модульных Домов культуры. Также запланировано техническое оснащение двух музеев и переоснащение шести библиотек, что улучшит доступность культурных услуг для жителей региона. В планы на 2025 год входит модернизация театра драмы имени Н. Орлова и реконструкция усадьбы Демидовых «Белый дом» в Кыштыме, что создаст новые возможности для культурного развития области.

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В 2025 году Челябинскую область ожидает насыщенная культурная программа, включающая театральные премьеры, фестивали и модернизацию учреждений культуры. Пресс-служба регионального минкульта сообщает, что в рамках государственного задания запланировано 26 премьер, что привлечет внимание зрителей к новым постановкам. «В 2025 году в рамках государственного задания запланировано к показу 26 премьер. Дополнительно театрами Челябинской области планируется создать восемь спектаклей в рамках федерального проекта «Театры — малым городам» и «Театры — детям», — рассказали в пресс-службе ведомства. Также запланированы мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Театр драмы имени Н. Орлова представит премьеру спектакля «Поле», основанного на личных историях ветеранов. В 2025 году также пройдет фестиваль мировых премьер музыкальных театров, где Театр оперы и балета им. М.И. Глинки покажет оперу М. Богданова «Петр I». Театр кукол имени В. Вольховского организует обменные гастроли с театрами кукол из других городов и представит уличный спектакль «Куклы в городе». Магнитогорская хоровая капелла им. Эйдинова отправится в гастроли по центральным регионам России с новым музыкальным проектом. Челябинская область продолжит модернизацию учреждений культуры, включая строительство семи новых модульных Домов культуры. Также запланировано техническое оснащение двух музеев и переоснащение шести библиотек, что улучшит доступность культурных услуг для жителей региона. В планы на 2025 год входит модернизация театра драмы имени Н. Орлова и реконструкция усадьбы Демидовых «Белый дом» в Кыштыме, что создаст новые возможности для культурного развития области.
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