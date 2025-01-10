РПН не нашел бактерий в шпротах, которыми отравились екатеринбурженки

10 января 2025 в 14:48 Размер текста - 17 +

Исследования проводили в Подмосковье и Калининградской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржцы заразились ботулизмом из-за шпрот Экспертиза Роспотребнадзора не выявила бактерий ботулизма в шпротах «За Родину», которыми отравились мать и дочь из Екатеринбурга. Об этом рассказал председатель совета директоров ГК Сергей Лютаревич. «Микробиологические исследования консервов „Шпроты в масле“ в стеклянной банке проводили специализированные лаборатории Роспотребнадзора в Подмосковье и Калининградской области. По их итогам мы получили официальные протоколы. В них говорится, что специалисты не выявили в шпротах, что были произведены в сентябре 2024 года, бактерии Clostridium botulinum», — передает «Интерфакс» слова Лютаревича. Как ранее сообщало URA.RU, две екатеринбурженки, 37-летняя помощница судьи и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину». Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Санврачи взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины. На самом заводе URA.RU заявили, что прошли все проверки, и полагают, что женщины могли отравиться фальсификатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспертиза Роспотребнадзора не выявила бактерий ботулизма в шпротах «За Родину», которыми отравились мать и дочь из Екатеринбурга. Об этом рассказал председатель совета директоров ГК Сергей Лютаревич. «Микробиологические исследования консервов „Шпроты в масле“ в стеклянной банке проводили специализированные лаборатории Роспотребнадзора в Подмосковье и Калининградской области. По их итогам мы получили официальные протоколы. В них говорится, что специалисты не выявили в шпротах, что были произведены в сентябре 2024 года, бактерии Clostridium botulinum», — передает «Интерфакс» слова Лютаревича. Как ранее сообщало URA.RU, две екатеринбурженки, 37-летняя помощница судьи и ее 65-летняя мама, купили с рук у незнакомых людей в районе улицы Технической банку шпрот «За Родину». Вскоре они почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Санврачи взяли пробы из банки и выявили ботулинические токсины. На самом заводе URA.RU заявили, что прошли все проверки, и полагают, что женщины могли отравиться фальсификатом. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.