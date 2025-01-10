Пермские власти объяснили, почему парковки завалены снегом

Минтранс: уборке парковок от снега в Перми мешают припаркованные автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Техника не может подъехать к парковочному карману из-за оставленных машин
Техника не может подъехать к парковочному карману из-за оставленных машин Фото:

Снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей. В связи с этим уборка стоянок становится проблематичной, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.

«В праздники, выходные и в период снегопадов снегоуборочная техника и дорожные рабочие на центральных улицах города работают в усиленном режиме. Бригады ДЭС работают круглосуточно. Из-за припаркованных автомобилей уборка парковочных пространств порой становится проблематичной: техника не может подъехать к парковочному карману и прилегающему тротуару», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили корреспонденту агентства в краевом минтрансе, работы по очистке этой парковки выполнили.

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Снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей. В связи с этим уборка стоянок становится проблематичной, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края. «В праздники, выходные и в период снегопадов снегоуборочная техника и дорожные рабочие на центральных улицах города работают в усиленном режиме. Бригады ДЭС работают круглосуточно. Из-за припаркованных автомобилей уборка парковочных пространств порой становится проблематичной: техника не может подъехать к парковочному карману и прилегающему тротуару», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили корреспонденту агентства в краевом минтрансе, работы по очистке этой парковки выполнили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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