Пермские власти объяснили, почему парковки завалены снегом

Снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей. В связи с этим уборка стоянок становится проблематичной, сообщили URA.RU в министерстве транспорта Пермского края.
«В праздники, выходные и в период снегопадов снегоуборочная техника и дорожные рабочие на центральных улицах города работают в усиленном режиме. Бригады ДЭС работают круглосуточно. Из-за припаркованных автомобилей уборка парковочных пространств порой становится проблематичной: техника не может подъехать к парковочному карману и прилегающему тротуару», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили корреспонденту агентства в краевом минтрансе, работы по очистке этой парковки выполнили.
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