Происшествия ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Свердловской области 10 января 2025 в 16:43 Размер текста - 17 + Силовики задержали более 100 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ провела масштабную операцию против незаконного оборота оружия в Свердловской области и еще 39 регионах РФ, в ходе которой уничтожила 38 подпольных мастерских и изъяла взрывчатки с огнестрельным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты). Также свыше 35 килограммов взрывчатых веществ, более 94600 патронов различного калибра», — следует из сообщения. Операции ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией проходили в Москве, ДНР, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Калужской, Кемеровской, Кировской областях и других. Всего задержано 109 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ провела масштабную операцию против незаконного оборота оружия в Свердловской области и еще 39 регионах РФ, в ходе которой уничтожила 38 подпольных мастерских и изъяла взрывчатки с огнестрельным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты). Также свыше 35 килограммов взрывчатых веществ, более 94600 патронов различного калибра», — следует из сообщения. Операции ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией проходили в Москве, ДНР, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Калужской, Кемеровской, Кировской областях и других. Всего задержано 109 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям