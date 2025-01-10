ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую в Свердловской области

ФСБ провела масштабную операцию против незаконного оборота оружия в Свердловской области и еще 39 регионах РФ, в ходе которой уничтожила 38 подпольных мастерских и изъяла взрывчатки с огнестрельным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Из незаконного оборота изъято 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты). Также свыше 35 килограммов взрывчатых веществ, более 94600 патронов различного калибра», — следует из сообщения.
Операции ФСБ совместно с МВД России и Росгвардией проходили в Москве, ДНР, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Калужской, Кемеровской, Кировской областях и других. Всего задержано 109 человек.
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