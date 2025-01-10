Компании нефтяных миллиардеров из ХМАО попали под санкции США

Компании «Сургутнефтегаз», «Аргос», «Самотлорнефтепромхим» и «Денкарс», принадлежащие нефтяным миллиардерам ХМАО, попали в санкционный список США. Информация опубликована на официальном сайте американского Минфина.
«Новые санкции в энергетическом секторе направлены против основного источника дохода России и затрагивают „Газпром нефть“ и „Сургутнефтегаз“, более 180 судов, а также десятки нефтетрейдеров, поставщиков нефтесервисных услуг, страховых компаний и энергетических чиновников», — указано в документе. Также в санкционный список попал Юсуф Алекперов, сын бывшего топ-менеджера «Лукойла». Он выступает учредителем одного из нефтесервисных предприятий в ХМАО — компании «ВеллТех».
«Сургутнефтегаз» входит в число нефтедобывающих гигантов России. Компания «Аргос» из Когалыма — крупнейший нефтесервис ХМАО. Он принадлежит миллиардеру Равилю Салихову, который входит в пятерку самых богатых людей региона. «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска возглавляет миллиардер Ильфат Галимьянов. Нижневартовская компания «Денкарс» принадлежит Марии Королевой, одной из богатейших женщин Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что акции «Сургутнефтегаза» упали на фоне слухов о новых санкциях США. В сети появился неподтвержденный список компаний, которых коснутся ограничения.
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