09 января 2025

Акции «Сургутнефтегаза» упали из-за слухов о санкциях США

© Служба новостей «URA.RU»
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Акции «Сургутнефтегаза» рухнули на фоне слухов о санкциях
Акции «Сургутнефтегаза» рухнули на фоне слухов о санкциях Фото:

Акции «Сургутнефтегаза» начали дешеветь на фоне слухов о том, что компания может попасть под новые санкции США. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии аналитиков.

«Обыкновенные акции „Сургутнефтегаза“ (SNGS) потеряли 5,26%, до ?22,61 за бумагу, привилегированные бумаги „Сургутнефтегаза“ (SNGSP) — 4,38%, до ?55,73, свидетельствуют данные Мосбиржи. Аналитик ИК „Цифра брокер“ Кирилл Климентьев полагает, что падение котировок этих компаний могло быть спровоцировано слухами о новых ограничениях в отношении нефтяных компаний», — сообщает РБК.

Слухи появились после публикации в telegram-каналах скриншота документа, якобы связанного с американским санкционным списком. В перечень также попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, часть флота «Совкомфлота». По данным экспертов, официального подтверждения о введении санкций нет.

Агентство URA.RU отправило запросы в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что западные санкции усилили давление на нефтяные компании ХМАО. Снижение добычи и санкционные ограничения привели к сокращению прибыли.

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Акции «Сургутнефтегаза» начали дешеветь на фоне слухов о том, что компания может попасть под новые санкции США. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии аналитиков. «Обыкновенные акции „Сургутнефтегаза“ (SNGS) потеряли 5,26%, до ?22,61 за бумагу, привилегированные бумаги „Сургутнефтегаза“ (SNGSP) — 4,38%, до ?55,73, свидетельствуют данные Мосбиржи. Аналитик ИК „Цифра брокер“ Кирилл Климентьев полагает, что падение котировок этих компаний могло быть спровоцировано слухами о новых ограничениях в отношении нефтяных компаний», — сообщает РБК. Слухи появились после публикации в telegram-каналах скриншота документа, якобы связанного с американским санкционным списком. В перечень также попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, часть флота «Совкомфлота». По данным экспертов, официального подтверждения о введении санкций нет. Агентство URA.RU отправило запросы в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что западные санкции усилили давление на нефтяные компании ХМАО. Снижение добычи и санкционные ограничения привели к сокращению прибыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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