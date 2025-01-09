Акции «Сургутнефтегаза» упали из-за слухов о санкциях США

Акции «Сургутнефтегаза» начали дешеветь на фоне слухов о том, что компания может попасть под новые санкции США. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии аналитиков.
«Обыкновенные акции „Сургутнефтегаза“ (SNGS) потеряли 5,26%, до ?22,61 за бумагу, привилегированные бумаги „Сургутнефтегаза“ (SNGSP) — 4,38%, до ?55,73, свидетельствуют данные Мосбиржи. Аналитик ИК „Цифра брокер“ Кирилл Климентьев полагает, что падение котировок этих компаний могло быть спровоцировано слухами о новых ограничениях в отношении нефтяных компаний», — сообщает РБК.
Слухи появились после публикации в telegram-каналах скриншота документа, якобы связанного с американским санкционным списком. В перечень также попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, часть флота «Совкомфлота». По данным экспертов, официального подтверждения о введении санкций нет.
Агентство URA.RU отправило запросы в пресс-службу «Сургутнефтегаза». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что западные санкции усилили давление на нефтяные компании ХМАО. Снижение добычи и санкционные ограничения привели к сокращению прибыли.
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