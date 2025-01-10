Суд отказал британцу в поиске 760 млн долларов в биткоинах

Британский инженер Джеймс Хауэллс потерял доступ к своему криптокошельку с 8000 биткоинов ($750 млн). Бывшая партнерша британца случайно выбросила жесткий диск «с сокровищами» в мусор в 2013 году. Судья отклонил иск мужчины, который хотел провести обыск на свалке в Ньюпорте.
«Многолетняя борьба за доступ к утерянному состоянию закончилась. В январе 2025 года британский судья постановил, что иск для обыска свалки города Ньюпорт не имеет „реалистичных перспектив“ успеха», — передает издание Techinsider.
В 2013 году криптовалюта была практически бесполезной, однако к 2025 году стоимость забытых 8000 Bitcoin оценивается в 598 млн фунтов, то есть 750 млн долларов — или 77 млрд рублей. Джеймс Хауэллс неоднократно обращался в городской совет города Ньюпорт с просьбой разрешить доступ к свалке и предложил поделиться найденными средствами, обещая пожертвовать до 10% на нужды местной общины.
Однако совет города ссылался на экологические риски, связанные с раскопками, и юридические ограничения, запрещающие разрытие участка. В декабре 2024 года дело дошло до суда. В своем письменном решении судья отметил, что у истории «нет убедительных причин» для дальнейшего разбирательства.
Bitcoin — первая в мире криптовалюта — представляет собой виртуальные деньги, не существующие в физической форме. Ранее URA.RU рассказывало о том, что стоимость криптовалюты биткойн достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 100 тысяч долларов.
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