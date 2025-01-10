В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по трассе «Иртыш»

На федеральной трассе «Иртыш» отменены все ограничения на движение транспорта в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России в регионе.
«11 января с 01 часа 30 минут движение всех видов транспорта по федеральной трассе „Иртыш“ возобновлено. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ.
Ранее в Курганской области 10 января с 4 часов утра было введено временное ограничение движения по дороге федерального значения «Иртыш» (с 126 км по 250 км) для пассажирского транспорта, автобусов и грузовиков. Эта мера была вызвана неблагоприятными погодными условиями.
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