10 января 2025

В Курганской области сняли ограничения на движение транспорта по трассе «Иртыш»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открыли дорогу для движения
Открыли дорогу для движения Фото:

На федеральной трассе «Иртыш» отменены все ограничения на движение транспорта в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России в регионе.

«11 января с 01 часа 30 минут движение всех видов транспорта по федеральной трассе „Иртыш“ возобновлено. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ.

Ранее в Курганской области 10 января с 4 часов утра было введено временное ограничение движения по дороге федерального значения «Иртыш» (с 126 км по 250 км) для пассажирского транспорта, автобусов и грузовиков. Эта мера была вызвана неблагоприятными погодными условиями.

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На федеральной трассе «Иртыш» отменены все ограничения на движение транспорта в Курганской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России в регионе. «11 января с 01 часа 30 минут движение всех видов транспорта по федеральной трассе „Иртыш“ возобновлено. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ. Ранее в Курганской области 10 января с 4 часов утра было введено временное ограничение движения по дороге федерального значения «Иртыш» (с 126 км по 250 км) для пассажирского транспорта, автобусов и грузовиков. Эта мера была вызвана неблагоприятными погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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