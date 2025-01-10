В США пришли в ярость из-за новых антироссийских санкций

Политолог Кошкович: Байден планирует повысить цены на энергию с помощью санкций

11 января 2025 в 04:49 Размер текста - 17 +

Новые санкции против РФ напрямую отразятся на американской экономике Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новые санкции против российского энергосектора, введенные президентом США Джо Байденом, могут спровоцировать повышение цен на энергоносители по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. «Сегодняшние санкции Байдена направлены на то, чтобы поднять цены на энергоносители для всех. В том числе и для американцев. Он ждал до сих пор из-за выборов. Теперь он думает, что это беспроигрышный вариант. И вы будете винить Трампа в будущих проблемах», — написал Кошкович. В результате санкций цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон. Это может повлиять как на экономику США, так и на мировой энергетический рынок. Как сообщало URA.RU ранее, Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые санкции против российского энергосектора, введенные президентом США Джо Байденом, могут спровоцировать повышение цен на энергоносители по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. «Сегодняшние санкции Байдена направлены на то, чтобы поднять цены на энергоносители для всех. В том числе и для американцев. Он ждал до сих пор из-за выборов. Теперь он думает, что это беспроигрышный вариант. И вы будете винить Трампа в будущих проблемах», — написал Кошкович. В результате санкций цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон. Это может повлиять как на экономику США, так и на мировой энергетический рынок. Как сообщало URA.RU ранее, Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти.