В США пришли в ярость из-за новых антироссийских санкций

Новые санкции против российского энергосектора, введенные президентом США Джо Байденом, могут спровоцировать повышение цен на энергоносители по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«Сегодняшние санкции Байдена направлены на то, чтобы поднять цены на энергоносители для всех. В том числе и для американцев. Он ждал до сих пор из-за выборов. Теперь он думает, что это беспроигрышный вариант. И вы будете винить Трампа в будущих проблемах», —
В результате санкций цены на топливо могут вырасти на 3-4 цента за галлон. Это может повлиять как на экономику США, так и на мировой энергетический рынок.
Как сообщало URA.RU ранее, Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.