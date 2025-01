США опубликовали самый масштабный пакет санкций против энергетического сектора России: кто попал в список

Минфин США ввел санкции против более 30 нефтесервисных компаний из России

10 января 2025 в 21:05 Размер текста - 17 +

США вводят санкции против «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних фирм Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто еще попал под новые санкции США — в материале URA.RU. Физлица В список попали заместители министра энергетики России Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев, а также другие ключевые фигуры в этом ведомстве: Петр Бобылев, Вадим Павлов, Дмитрий Семенов и Артем Верхов. Кроме того, под санкции попали руководители ведущих российских нефтегазовых компаний. Среди них — глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, президент «Лукойла» Вадим Воробьев, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, владелец компании «Вэллтех» Юсуф Алекперов, глава компании «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и руководитель ряда компаний Владимир Чернов. Нефтесервисные компании Санкции также затронули ряд нефтесервисных компаний, включая АО «Ачимгаз», «Газпром шельфпроект», «Самотлорнефтепромхим» и «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин». В список вошли также «Аргос», «Атлас ННБ», «Денкарс», «Энергия нефтегазового сервиса», и многие другие. США ввели санкции в отношении 27 дочерних компаний «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», подчеркивая, что ограничения распространяются на все компании, где доля этих двух гигантов составляет 50% и более. Страхование В санкционный список США была включена компания «Ингосстрах». Также внесено и «Альфастрахование». Санкции за предполагаемую торговлю российской нефтью Министерство финансов США объявило о включении в санкционные списки 17 компаний и 3 физических лиц из различных стран, включая Гонконг, Латвию, Либерию, ОАЭ и Россию. Основной причиной для введения санкций стала предполагаемая торговля российской нефтью. Среди значимых участников, попавших под санкции, находится компания Black Pearl Energy Trading, базирующаяся в ОАЭ, а также ее сотрудники — граждане России Денис Дерюшкин и Александр Немировский. Также под ограничения попали «Центр эксплуатационных услуг» из России и Conmar Maritime DMCC из ОАЭ за связи с Black Pearl. В список включен гражданин Латвии Алексей Халявин вместе с контролируемыми им компаниями Conrad Management Company и International Marine Management FZE из ОАЭ. А также Lule One Services Inc, Lathyrus Shipping Company и Fulda Shipping, зарегистрированные в Либерии. Также санкции затронули компании Arctos Shipping And Trade, Demex Trading Limited, Eterra Crude Oil Abroad Trading, Marion Commodity, Marsa Energy Trading и Pratum Oil Trading, все зарегистрированные в ОАЭ, а также Guron Trading Limited и Sunrise X Trading из Гонконга. В санкционный список вошли ООО «Восток ойл» и «РН-Ванкор», оператор проекта «Восток ойл». Также в списке компании «РН-бурение» и «Роснефтефлот». Расширение санкций в сфере СПГ Администрация США также объявила о расширении санкций в отношении структур, поддерживающих производство и экспорт Россией сжиженного природного газа (СПГ), включая проект «Арктик СПГ-2». Эти меры затрагивают не только энергетическую сферу, но и металлургическую, горнодобывающую и нефтедобывающую промышленности, а также руководство Росатома и его генерального директора Алексея Лихачева. Министерство финансов США внесло в санкционный лист компании «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» «Новатэка». Также под санкции попали «Ачимгаз», «Русгазбурение», «Русгазальянс», совместное предприятие (СП) «Газпрома» и «Лукойла» «Лаявожнефтегаз» и «Газпром шельфпроект».

