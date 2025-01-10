10 января 2025

В Воронеже сбили более 15 БПЛА

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Более 15 БПЛА были сбиты в Воронежской области
Более 15 БПЛА были сбиты в Воронежской области Фото:

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и сбили более 15 украинских БПЛА в Воронеже. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. 

«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА»,- написал Гусев. 

Ранее URA.RU сообщало, что массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА. 

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Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и сбили более 15 украинских БПЛА в Воронеже. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.  «Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА»,- написал Гусев.  Ранее URA.RU сообщало, что массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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