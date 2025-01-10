В Воронеже сбили более 15 БПЛА

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и сбили более 15 украинских БПЛА в Воронеже. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.
«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА»,- написал Гусев.
Ранее URA.RU сообщало, что массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА.
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