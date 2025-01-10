10 января 2025

Массированная атака БПЛА началась на Краснодарский край

В Анапе запустили сирены из-за атаки БПЛА на Краснодарский край
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбито более 10 дронов ВСУ
Сбито более 10 дронов ВСУ Фото:

Массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА, сообщает Shot со ссылкой на очевидцев.

«Жители Новороссийска и Анапы сообщают, что громкие взрывы в небе начались примерно после 0:30, и продолжаются до сих пор. В Анапе в связи с работой ПВО запустили городскую систему оповещения», — пишет Shot.

Кроме того, по данным местных жителей замечены ракеты и БПЛА над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ. Администрация Анапы запускает сирены воздушной тревоги.

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Массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА, сообщает Shot со ссылкой на очевидцев. «Жители Новороссийска и Анапы сообщают, что громкие взрывы в небе начались примерно после 0:30, и продолжаются до сих пор. В Анапе в связи с работой ПВО запустили городскую систему оповещения», — пишет Shot. Кроме того, по данным местных жителей замечены ракеты и БПЛА над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ. Администрация Анапы запускает сирены воздушной тревоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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