Массированная атака БПЛА началась на Краснодарский край

Массированная атака украинских беспилотников началась на Краснодарский край. Предварительно, уничтожено более десяти БПЛА, сообщает Shot со ссылкой на очевидцев.
«Жители Новороссийска и Анапы сообщают, что громкие взрывы в небе начались примерно после 0:30, и продолжаются до сих пор. В Анапе в связи с работой ПВО запустили городскую систему оповещения», — пишет Shot.
Кроме того, по данным местных жителей замечены ракеты и БПЛА над Севастополем, Керчью, Таманью и портом Кавказ. Администрация Анапы запускает сирены воздушной тревоги.
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