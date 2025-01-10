10 января 2025

Рейс из Кольцово задержали из-за приостановки работы аэропорта Казани. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет рейса задерживается минимум на три часа
Вылет рейса задерживается минимум на три часа Фото:

Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 11 января задержали на три часа. Вероятно, что это произошло из-за ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани. Информация об изменении времени вылета появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна RRJ-95LR рейса WZ-1069 задержан с 08:30 до 11:35 11 января», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Самолет должен был прилететь в Казань в 08:15 по местному времени.

Утром 11 января представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Причина такого решения не уточняется, однако он указал, что мера была введена для обеспечения безопасности судов.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 11 января задержали на три часа. Вероятно, что это произошло из-за ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани. Информация об изменении времени вылета появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна RRJ-95LR рейса WZ-1069 задержан с 08:30 до 11:35 11 января», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Самолет должен был прилететь в Казань в 08:15 по местному времени. Утром 11 января представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Причина такого решения не уточняется, однако он указал, что мера была введена для обеспечения безопасности судов. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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