Рейс WZ-1069 авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Казань 11 января задержали на три часа. Вероятно, что это произошло из-за ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани. Информация об изменении времени вылета появилась на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово.
«Вылет воздушного судна RRJ-95LR рейса WZ-1069 задержан с 08:30 до 11:35 11 января», — следует из данных онлайн-табло Кольцово. Самолет должен был прилететь в Казань в 08:15 по местному времени.
Утром 11 января представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Причина такого решения не уточняется, однако он указал, что мера была введена для обеспечения безопасности судов.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании с вопросом по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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