Три российских аэропорта приостановили свою работу

В аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, причина при том не была уточнена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Причины не уточняются. Однако указано, что эта мера была введена для обеспечения безопасности судов.
Ранее, 8 января, в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. Причина — угроза атаки украинских беспилотников. Воздушная гавань Казани также временно закрывалась и 5 января, тогда причина не уточнялась.
Обновлено в 08.30 (МСК)
Ограничения на работу аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Информацию об этом сообщили в Росавиации.
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