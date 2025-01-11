Три российских аэропорта приостановили свою работу

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В Нижнекамске, Ульяновске и Казани в аэропортах временно остановлен прием и отправка рейсов
В Нижнекамске, Ульяновске и Казани в аэропортах временно остановлен прием и отправка рейсов Фото:

В аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, причина при том не была уточнена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Причины не уточняются. Однако указано, что эта мера была введена для обеспечения безопасности судов. 

Ранее, 8 января, в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. Причина — угроза атаки украинских беспилотников. Воздушная гавань Казани также временно закрывалась и 5 января, тогда причина не уточнялась. 

Обновлено в 08.30 (МСК)

Ограничения на работу аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Информацию об этом сообщили в Росавиации. 

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В аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, причина при том не была уточнена. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Причины не уточняются. Однако указано, что эта мера была введена для обеспечения безопасности судов.  Ранее, 8 января, в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. Причина — угроза атаки украинских беспилотников. Воздушная гавань Казани также временно закрывалась и 5 января, тогда причина не уточнялась.  Обновлено в 08.30 (МСК) Ограничения на работу аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты. Информацию об этом сообщили в Росавиации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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