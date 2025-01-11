В Ленобласти годовалый ребенок попал в реанимацию из-за падения телевизора

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Годовалый ребенок был госпитализирован из-за недосмотра матери во время игры
Годовалый ребенок был госпитализирован из-за недосмотра матери во время игры Фото:

В Ленинградской области в городе Всеволожск годовалый ребенок после падения на него телевизора был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналисты. 

«Годовалый ребенок попал в больницу в Ленобласти после того, как на него упал телевизор», — передает телеканал РЕН ТВ. Происшествие случилось в Всеволожске. Отмечается, что телевизор упал на ребенка из-за недосмотра со стороны матери.

Семья, в которой произошел инцидент, считается благополучной. В настоящее время проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

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В Ленинградской области в городе Всеволожск годовалый ребенок после падения на него телевизора был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналисты.  «Годовалый ребенок попал в больницу в Ленобласти после того, как на него упал телевизор», — передает телеканал РЕН ТВ. Происшествие случилось в Всеволожске. Отмечается, что телевизор упал на ребенка из-за недосмотра со стороны матери. Семья, в которой произошел инцидент, считается благополучной. В настоящее время проводится проверка со стороны правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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