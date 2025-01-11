В Ленобласти годовалый ребенок попал в реанимацию из-за падения телевизора

В Ленинградской области в городе Всеволожск годовалый ребенок после падения на него телевизора был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналисты.
«Годовалый ребенок попал в больницу в Ленобласти после того, как на него упал телевизор», — передает телеканал РЕН ТВ. Происшествие случилось в Всеволожске. Отмечается, что телевизор упал на ребенка из-за недосмотра со стороны матери.
Семья, в которой произошел инцидент, считается благополучной. В настоящее время проводится проверка со стороны правоохранительных органов.
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