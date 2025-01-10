В Нижневартовске водитель такси довел ребенка до слез, удерживая в машине

Жительница Нижневартовска пожаловалась на водителя такси, который удерживал ее сына в машине. По словам женщины, таксист отказывался выпускать мальчика, потому что ему якобы не пришли деньги за поездку. Из-за сильного стресса ребенок расплакался в авто, но его все же отпустили.
«Отправила сына на тренировку [на такси]… В итоге, сына только через 15 минут довезли до Арены, но из машины не выпускают из-за того, что якобы деньги не пришли за поездку. И еще минут 10 удерживали в машине! Сын уже плакать начал. Я сыну говорю, молча выходи из машины, но он сказал, что двери закрыты», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».
Также она добавила, что по пути до места назначения водитель взял какого-то попутчика. Им был взрослый мужчина, поэтому ребенок испугался еще больше.
Вартовчанка уже сообщила в правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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