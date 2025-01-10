10 января 2025

В Нижневартовске водитель такси довел ребенка до слез, удерживая в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Юного вартовчанина 10 минут не выпускали из машины
Юного вартовчанина 10 минут не выпускали из машины Фото:

Жительница Нижневартовска пожаловалась на водителя такси, который удерживал ее сына в машине. По словам женщины, таксист отказывался выпускать мальчика, потому что ему якобы не пришли деньги за поездку. Из-за сильного стресса ребенок расплакался в авто, но его все же отпустили.

«Отправила сына на тренировку [на такси]… В итоге, сына только через 15 минут довезли до Арены, но из машины не выпускают из-за того, что якобы деньги не пришли за поездку. И еще минут 10 удерживали в машине! Сын уже плакать начал. Я сыну говорю, молча выходи из машины, но он сказал, что двери закрыты», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске».

Также она добавила, что по пути до места назначения водитель взял какого-то попутчика. Им был взрослый мужчина, поэтому ребенок испугался еще больше.

Вартовчанка уже сообщила в правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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Жительница Нижневартовска пожаловалась на водителя такси, который удерживал ее сына в машине. По словам женщины, таксист отказывался выпускать мальчика, потому что ему якобы не пришли деньги за поездку. Из-за сильного стресса ребенок расплакался в авто, но его все же отпустили. «Отправила сына на тренировку [на такси]… В итоге, сына только через 15 минут довезли до Арены, но из машины не выпускают из-за того, что якобы деньги не пришли за поездку. И еще минут 10 удерживали в машине! Сын уже плакать начал. Я сыну говорю, молча выходи из машины, но он сказал, что двери закрыты», — написала вартовчанка в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». Также она добавила, что по пути до места назначения водитель взял какого-то попутчика. Им был взрослый мужчина, поэтому ребенок испугался еще больше. Вартовчанка уже сообщила в правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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